Москва, 10 апреля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Применяемые в зоне специальной военной операции комплексы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют показатели, которые превосходят характеристики, заявленные производителями, сообщил журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Дёмин в ходе речи ко дню войск ПВО.

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«Данные образцы вооружения на деле показывают характеристики, превосходящие заявленные предприятиями промышленности и тактико-техническими заданиями», — сказал замглавкома, которого цитирует РИА Новости.

Дёмин отметил, что речь идет о зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400, «Бук-М3» и С-300В4», а также о самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) «Панцирь-С». День войск ПВО отмечается во второе воскресенье апреля. В этом году он выпал на 9 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России объявило, что в новых российских регионах ведомством сформированы соединения противовоздушной обороны, целью которых является прикрытие важных объектов зоны спецоперации.

9 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов выразил от имени жителей региона благодарность войскам ПВО за охрану воздушного пространства над полуостровом.