Москва, 9 апреля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Очень высокое атмосферное давление прогнозируется 10 апреля в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Как уточнил метеоролог, атмосферное давление составит 757-758 мм ртутного столба.

«Дело в том, что в переходные сезоны, как правило, высокое давление бывает крайне редко, поэтому рекорд для этого дня — это 760 мм ртутного столба. То есть мы будем очень близки к рекорду», — пояснил Вильфанд.

Специалист уточнил, что рекордные показатели атмосферного давления для 10 апреля в Москве были зафиксированы метеослужбой в 1967 году. Обычной нормой для столицы в апреле является 748 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеорологи спрогнозировали в Москве тёплую погоду с температурой воздуха днём до +15 градусов.