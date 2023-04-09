Франкфурт-на-Майне, Германия, 9 апреля, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Германии задержали 19 граждан Польши, которые на бронетранспортере и нескольких автомобилях приехали в пригород Франкфурта-на-Майне, чтобы разогнать бастующих там дальнобойщиков польской транспортной компании Mazur. Об этом 9 апреля сообщает «Российская газета».

Денис Абрамов/РИА Новости Большегрузы

По данным журналистов, компания наняла частную охранную фирму. При обыске у задержанных в ФРГ нашли чёрную униформу и бронежилеты. Их задачами было напасть на бастующих, забрать у них транспорт и вернуть в Польшу.

Дальнобойщики работают на Mazur в качестве самозанятых. Они в основном являются выходцами из Грузии и Узбекистана. Работодатель задерживал им зарплату и требовал работать сверхурочно. В ответ около 60 дальнобойщиков встали на стоянке под Франкфуртом и отказались ехать куда-либо, пока им не выплатят деньги.

Сообщается, что с польскими силовиками прибыл и директор транспортной компании, пытаясь силой захватить грузовики. По данному инциденту проводится расследование полицией ФРГ. Задержанных чоповцев пока отпустили. Дальнобойщиков поддержало Объединение немецких профсоюзов. Многие в СМИ в Германии возмутились тем, как польская компания пыталась разрешить трудовой спор.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФРГ 27 марта работники транспортной сферы провели предупредительную забастовку. Протестную акцию организовали в связи со спорами о повышении зарплаты госслужащим или транспортникам.