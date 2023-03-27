Общенациональная забастовка транспортников в Германии приведёт к транспортному коллапсу

Берлин, , 05:42 — REGNUM Общенациональная забастовка работников транспорта началась в Германии, сообщает 27 марта РИА Новости.

Железная дорога. Германия Patrick1977

Организаторами забастовки являются профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG.

Verdi и EVG имеют рычаги давления и право голоса в муниципальных транспортных компаниях почти по всей стране, поэтому прекращение работы общественного транспорта будет почти повсеместным.

Остановится движение всех поездов дальнего следования и будет значительно ограничено пригородное сообщение.

Отменены все регулярные рейсы в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга и большая часть рейсов в аэропорту Кёльна.

Не исключена частичная блокада скоростных автодорог участвующими в забастовке сотрудниками автобанов.

Напомним, что забастовки в крупнейших аэропортах Германии уже проходили в феврале и марте. В результате забастовок были отменены тысячи рейсов.

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