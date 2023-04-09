Москва, 9 апреля, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Сотрудники московского метро восстановили движение на Арбатско-Покровской линии, остановленное вечером 9 апреля из-за задымления. Сообщение об этом разместили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Между сообщениями о приостановке движения и о его восстановлении прошло менее 20 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, движение на Арбатско-Покровской линии приостановили из-за того, что под одним из вагонов поезда произошло короткое замыкание. Горения не было.