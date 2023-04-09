Москва, 9 апреля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В поезде на станции московского метро «Электрозаводская» Арбатско-покровской линии произошло задымление, сообщил источник ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Метро

«Короткое замыкание под четвёртым вагоном без последующего горения», — проинформировал собеседник агентства.

Работники метро проверяют состав. Линию обесточили, движение в центр остановили.