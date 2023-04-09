ДНР, 9 апреля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Российскими военными в районе Артёмовска уничтожен БТР «Буцефал» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео пылающего бронетранспортёра 9 апреля опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадр из видео Пылающий БТР «Буцефал»

Также на кадрах демонстрируется разорванная на части самоходная гаубица 2С3 «Акация» украинских войск.

«Российские войска без остановки уничтожают боевую технику врага», — говорится в сообщении канала.

Авторы канала уточняют, что видео опубликовали украинские силы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным военкора Мурада Газдиева, подразделения ВСУ, удерживающие часть Артёмовска, находятся в критическом положении, но туда постоянно подвозят новые силы. При этом он подчеркнул, что людей «завозят только ночью, как мясо».

По рассказам пленных, у украинской стороны начинается дезорганизация из-за проблем с поступлением приказов. В свою очередь, российские бойцы, штурмующие город, работают очень профессионально и находятся в хорошем настроении. По предварительным данным, украинское командование покинуло Артёмовск, но оставшиеся военные продолжают сопротивление.

Из секретных документов американской разведки, попавших в Сеть в результате утечки, стало известно, что ВСУ планировали перебросить в Артёмовск элитные подразделения, которые они берегли для наступления этой весной.