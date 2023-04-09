Марьинка, ДНР, 9 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России взяли штурмом шиноремонтный завод в Марьинке Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

РИА Новости Военнослужащий в зоне СВО

«По предварительным данным, территория завода была взята штурмом, потерь с российской стороны нет», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что взятие комплекса завода поможет выстроить устойчивую линию обороны, а также взять под контроль улицы Лесную и Урожайную, где всё ещё остаются подразделения Вооружённых сил Украины.

Ранее военнослужащие группировки «Юг» обнаружили и уничтожили в районе населённого пункта Марьинка диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.