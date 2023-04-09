Каменец-Подольский, Украина, 9 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Митрополит Каменец-Подольский и Городокский, председатель Церковного суда канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Фёодор считает, что требование об изъятии у УПЦ храма Александра Невского является незаконным. Более того, всю ситуацию вокруг УПЦ он назвал позором. Запись воскресной проповеди митрополита опубликовал Союз православных журналистов Украины (СПЖ) в своём Telegram-канале.

(сс) Kyzja86 Александро-Невский собор (Каменец-Подольский)

«Против нас ополчились и представители власти, и радикальные силы. Причём незаконно: они вынесли запрет от имени территориальной общины, решение которой для нас не имеет совершенно никакого значения. <…> Сегодня репрессии, дорогие братия и сестры, рейдерские захваты храмов, беззаконие. И возводится это в ранг национального достижения патриотичного. Это позор, дорогие братия и сестры. <…> Вразуми их, господи, а нам, дорогие братия и сестры, дай бог терпения», — сказал он.

При этом священнослужитель напомнил, что закрыть и опечатать храм можно только по решению суда и что у епархии есть документы на приватизацию храма и на аренду земли. Митрополит считает, что все документы, написанные при опечатывании храма, никакой юридической силы не имеют.

На Украине в течение последних лет продолжаются гонения на УПЦ. В Хмельницкой области деятельность церкви была запрещена решением областного совета. Также продолжаются попытки выдавить монахов из Киево-Печерской лавры. Её настоятеля митрополита Павла отправили под домашний арест, предъявив обвинения в поддержке России и провоцировании религиозной розни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 8 апреля около 200 представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) подписали требование об изъятии у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) храма Александра Невского в Каменце-Подольском.

8 апреля храм Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ в Бориславе Львовской области Украины опечатали после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).