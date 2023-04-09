Лондон, 9 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Расширение НАТО закладывает основы для новой холодной войны. Такое мнение высказал британский военный аналитик Шон Белл в публикации Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Британский аналитик отмечает, что присоединение Финляндии к альянсу стало самым быстрым в истории и Швеция собирается последовать этому примеру.

«Является ли это расширение НАТО поводом для празднования?» — подчеркивает Шон Белл.

Военный аналитик напомнил, что Североатлантический альянс был образован в 1949 году после Второй мировой войны с 12 членами-основателями и значительной буферной зоной между НАТО и СССР. Когда Эстония, Латвия и Литва присоединились к НАТО в 2004 году, у альянса появилась с Россией общая граница.

Шон Белл считает, что присоединение Финляндии удваивает протяженность прямой границы между НАТО и Россией. Тревожно, по мнению аналитика, и то, что прямым следствием этого может стать создание Россией нового альянса в противовес НАТО, в который войдут Китай, Иран, Северная Корея.

«Мир рискует разделиться на две тектонические плиты — два конкурирующих глобальных альянса», — считает Шон Белл.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские эксперты 8 апреля отметили, что ситуация в плане обеспечения всеобщей безопасности в Европейском союзе стала ещё более сомнительной после вхождения Финляндии в НАТО и возможного вступления в него Швеции. В публикации газеты Global Times говорится, что официальное вступление Финляндии в состав альянса свидетельствует об историческом изменении её традиционно нейтральной политики.