Аахен, Германия, 9 апреля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Читатели газеты Bild в Twitter осудили награждение президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого, ради получения которой украинский лидер может в мае посетить немецкий Аахен.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Читатели немецкой газеты отметили, что поездка Зеленского носит рекламный характер.

«Это становится все более нелепым и позорным», — написал в комментарии один из читателей.

По мнению читателей, премия Карла Великого предназначена для великих европейцев, а не ультранационалистов и диктаторов.

«Диктатор отправился за милостыней», — написал другой пользователь.

«Приходит только для того, чтобы попрошайничать», — подчеркнул ещё один пользователь.

«Много ли денег дадут в Ахене?» — поинтересовались также в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский президент Владимир Зеленский в мае 2023 года собирается в первый раз с начала спецоперации лично приехать в Германию. Зеленский планирует приехать на церемонию в Ахене, где его планируют наградить премией Карла Великого. Премию ежегодно вручают за вклад в объединение Европы.