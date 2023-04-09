Москва, 9 апреля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Ракетные войска и артиллерия играют важнейшую роль в специальной военной операции (СВО) ВС РФ. Именно они «вершат главные дела» в ходе СВО. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков, анализируя роль артиллерийских подразделений в текущих боевых действиях.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Есть боеприпасы ― мы движемся вперёд. Имеются успехи в контрбатарейной борьбе, мы с успехом удерживаем взятые позиции и тут же отвоёвываем новые», ― написал он в Telegram-канале.

Поэтому на фоне «Калибров», «Кинжалов», «Ярсов» лёгкое отношение к артиллерии представляется ошибкой из ошибок, уверен журналист.

«Без сильной артиллерии нет успеха в СВО. А если дроны-наводчики имеются, разведкомплексы в каждом дивизионе, если стволы новые и боеприпасов море, то нас ни одна армия не остановит», — констатировал военкор.

Как сообщало ИА REGNUM, издание Popular Mechanics напомнило, что Россия наводит ужас на США по разработкам и поставкам на вооружение нескольких типов гиперзвуковых ракет, включая ракеты «Кинжал», «Циркон», боевой блок «Авангард».

9 марта в ответ на теракт украинских боевиков в Брянской области Вооружённые силы (ВС) РФ нанесли по военной инфраструктуре Украины массированный удар возмездия. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», были поражены ключевые элементы военной украинской инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики.