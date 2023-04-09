Лондон, 9 апреля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Запланированная на середину апреля забастовка врачей-интернов в Великобритании может привести к отмене более 350 тысяч врачебных приёмов, а также операций, пишет 9 апреля The Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По заявлению Национальной службы здравоохранения Англии, осложняется ситуация тем, что заменить бастующих не смогут и те, кто не присоединится к акции, поскольку забастовка выпадает на период пасхальных каникул.

По словам главврача Национальной службы здравоохранения Стивена Поуиса, стачка приведёт к «не имеющим сравнения перебоям».

Врачи-интерны объявили, что отказываются работать 11–14 апреля, требуя повысить на 35% заработную плату. Британский минздрав уже заявил, что считает такие требования завышенными.

Предыдущая забастовка интернов в Британии прошла в прошлом месяце, в результате пришлось отменить 175 тысяч врачебных приёмов и операций. Кроме того, масштабная забастовка с требованием повышения зарплат прошла 1 февраля в Лондоне.