Париж, 9 апреля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен проигнорировали в Пекине, ей не уделили должного внимания, когда она сопровождала президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Китай, который состоялся 5–8 апреля. Об этом в Twitter написал французский политик Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Параллельный импорт. Урсула. Санкции

«Ноль приёма, полное игнорирование», — написал французский политик.

По словам Филиппо, никаких встреч ей провести в Пекине не удалось. Политик отметил, что Урсуле фон дер Ляйен пришлось даже возвращаться из Пекина рейсом для обычных пассажиров. Французский политик также предполагает, что глава ЕК должна быль в ярости от такого развития событий.

Издание Politico написало, что главе Еврокомиссии оказали в Китае холодный приём, хотя президента Франции приняли со всеми почестями. При этом, как заметили журналисты, председатель КНР Си Цзиньпин старался дистанцироваться от главы ЕК, в то время как Эммануэль Макрон был принят с почестями.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино написал 7 апреля в блоге, что президент Франции и глава Еврокомиссии столкнулись с неудобствами во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, в частности, гостям предоставили низкие офисные стулья с колесиками. Лидер партии также отметил, что позу французского президента можно описать термином «китайская пытка».

Флориан Филиппо также 7 апреля написал в социальной сети, что «визит всё больше и больше напоминает катастрофу». Он назвал неприличной позу президента Макрона на официальном фото с председателем КНР Си Цзиньпином. Критику французский лидер вызвал тем, что, позируя перед фотографом, положил правую руку в карман брюк.