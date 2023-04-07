Французский политик Филиппо назвал Макрона невежей из-за руки в кармане на фото с Си Цзиньпином

Париж, , 17:49 — REGNUM Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позу президента страны Эммануэля Макрона на официальном фото с председателем КНР Си Цзиньпином неприличной. Об этом он написал 7 апреля в своём Twitter.

Эммануэль Макрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Критику своего соотечественника Макрон вызвал тем, что, позируя перед фотографом для официального снимка, положил правую руку в карман брюк. Хотя Макрона поправили во время съёмок, именно это фото с рукой в кармане президент опубликовал у себя в Twitter.

Возмущённый Филиппо написал, что на съёмке с прямого эфира видно, что Макрон убирает руку в карман, и добавил: «Этот визит всё больше и больше напоминает катастрофу!»

Под постом политика в соцсети свою оценку дали подписчики, один из которых сказал, что «Макрон и за границей не умеет себя вести».

Визит Макрона в Китай, начавшийся 6 апреля, вызвал критику со стороны Филиппо и по другому поводу: политик указал на «унижение», поскольку президента Франции посадили на большом расстоянии от Си во время переговоров.

Филиппо припомнил Макрону аналогичную ситуацию в Кремле в феврале прошлого года, когда он на переговорах с президентом Владимиром Путиным был посажен за четырёхметровый стол из-за нежелания сделать ПЦР-тест.

Также Макрона подвергли во Франции критике за повестку его переговоров с китайской стороной. Его попытку повлиять на Пекин и Москву назвали непростительной наивностью.