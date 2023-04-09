Москва, 9 апреля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Из-за того, что Китай взял всё лучшее от советской школы шахмат, российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему будет сложно в матче за звание чемпиона мира с китайским шахматистом Дином Лижэнем. Такое мнение 9 апреля высказал 2-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шахматы

«Так как китайцы взяли всё лучшее от советской шахматной школы, то Непомнящему будет непросто в предстоящем матче», — приводит его слова ТАСС.

Карпов отметил, что не следил за подготовкой шахматистов к матчу, и добавил, что надеется, что российский гроссмейстер смог извлечь уроки из поражения в матче за шахматную корону в 2021 году, что позволит ему выступить более успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта шахматист Алексей Сарана стал двенадцатым россиянином, выигравшим чемпионат Европы. Он победил на турнирах, проходивших в Сербии.