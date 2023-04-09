Вашингтон, 9 апреля, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Утечка секретных документов Пентагона о положении Вооружённых сил Украины может привести к проблемам в отношениях Соединённых Штатов Америки с их европейскими союзниками. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Высокопоставленный представитель американской разведки в беседе с NYT предупредил, что факт обнародования информации был воспринят болезненно, союзники могут ограничить обмен разведданными с США. По его словам, документы, помимо всего, показывают, что Вашингтон шпионит не только за Россией, но и за своими союзниками в Европе.

Кроме того, факт утечки секретных данных снизит доверие Украины и европейских стран к американским разведслужбам.

Ранее издание The War Zone предположило, что российские разведслужбы могут добыть из слитых секретных документов Пентагона опасную для будущего Вооружённых сил Украины информацию. Отмечается, что слитые данные позволят получить подробное представление о планах ВСУ в рамках весеннего наступления.