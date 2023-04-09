Минск, 9 апреля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Роль и значение войск противовоздушной обороны Белоруссии будут только увеличиваться. Об этом 9 апреля говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко с Днём войск ПВО, которое опубликовала его пресс-служба.

Евгений Биятов/РИА Новости ЗРК «Бук»

Как отметил Лукашенко, личный состав белорусских войск ПВО, используя традиции ветеранов и совершенствую своё мастерство, в круглосуточном режиме несёт боевое дежурство по охране воздушных границ страны.

«Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается всё возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач», — говорится в сообщении.

Также Лукашенко заявил, что убеждён в том, что каждый из военнослужащих войск ПВО страны готов в любой момент выполнить свой долг, и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых ратных успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Лукашенко заявил, что в Союзном государстве эффективно функционируют система обороны и ПВО. Он подчеркнул, что защита Союзного государства надёжно выстроена.