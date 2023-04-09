Вашингтон, 9 апреля, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Утечка в широкий доступ секретных разведданных по Украине вызвала настоящую панику в Пентагоне. Об этом 8 апреля сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В ответ на открытую публикацию секретных документов в социальных сетях Пентагон ограничил передачу данных своим союзникам. Как пояснили собеседники издания, подобные ограничения считаются крайне строгими и являются косвенным свидетельством паники в руководстве оборонного ведомства.

В свою очередь, в Европе обеспокоены, что Вашингтон может принять решение ограничить доступ союзников к своим разведданным. Часть опубликованных документов содержит пометки, запрещающие их передачу иностранным гражданам.

Отмечается, что паника в Пентагоне, вероятно, вызвана тем, что утечка документов наглядно показала, что США активно занимаются сбором данных против своих союзников, и этот факт может вызвать у них негативную реакцию. Попавшие в общий доступ документы «затронули практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что распространившиеся в социальных сетях американские секретные документы США по Украине могут осложнить отношения США с их союзниками и навредить дипломатическим связям между странами.