Херсон, 9 апреля, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Подпольная организация появилась в Херсоне, ее главной целью станет уничтожение объектов украинских войск в городе, сообщил журналистам один из членов местного подполья.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Мы создали организацию «Русский Херсон», наша цель — уничтожение объектов ВСУ», — сказал активист, слова которого цитирует РИА Новости.

По его словам, сформирования группа уже помогла поразить несколько таких целей. Представитель подполья отметил, что организации «достоверно известно» о кочующих минометах ВСУ, обстреливающих центр населенного пункта из микрорайона Военка.

Кроме того, он сообщил, что создать «Русский Херсон» активистов подтолкнула тяжелая гуманитарная ситуация в городе. Подпольщик пояснил, что в населенном пункте перестали работать коммунальные службы, а также наблюдаются постоянные перебои со светом и огромные очереди за продуктами питания.

Он призвал всех мужчин призывного возраста, которые находятся в Херсоне, быть дома и не выходить на улицу, чтобы не попасть в ряды ВСУ в рамках насильственной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины силой мобилизуют жителей Херсона в украинские войска. 21 февраля он также сообщил, что ВСУ занимаются принудительной эвакуацией населения города. По словам главы области, украинские военные стремятся выгнать жителей на Западную Украину.