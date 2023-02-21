Херсон, , 15:55 — REGNUM Принудительной эвакуацией жителей Херсона занимается украинская армия, сообщил 21 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы региона, на территории, оккупированной ВСУ, украинские боевики проводят принудительную эвакуацию.

В ходе этой эвакуации ВСУ пытаются выгнать на Западную Украину жителей Херсона, в первую очередь — врачей. Украинские боевики «пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать».

Ранее Сальдо заявил, что российские военные скоро освободят Херсон от ВСУ.

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