Марсель, Франция, 9 апреля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Жилой дом обрушился в центре Марселя во Франции. Об этом 9 апреля сообщил мэр города Бенуа Пайян телеканалу France 3.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Как уточнил глава Марселя, обрушение дома произошло в 00:40 (01:40 мск) на улице Тиволи, 17. При обрушении частично пострадали соседние дома под номерами 19 и 15. Жители прилегающих зданий были срочно эвакуированы.

«Сейчас, когда я с вами беседую, мы не знаем точных причин обрушения, но мы всерьез подозреваем, что произошел взрыв», — отметил Пайян.

Мэр Марселя указал, что на месте обрушения бушует пожар, мешая полноценно провести поисково-спасательные работы. Район обрушения оцеплен полицией.

В свою очередь, новостной портал MediasInfos сообщил, что на месте обрушения дома много раненых. Причина ЧП устанавливается, по словам очевидцев, в доме перед обрушением чувствовался сильный запах газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на северо-востоке Китая произошёл взрыв газа в одном из жилых домов в городе Харбине. В результате ЧП погиб человек, ещё восемь получили ранения.