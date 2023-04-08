Москва, 9 апреля, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы России выдавливают украинских военных даже из безопасных укрытий с помощью артиллерии и танков, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

На видеозаписи, прикрепленной к сообщению, видно, как бойцы ВСУ пытаются безуспешно скрыться от преследующих их разведывательных дронов и найти место для защиты. Авторы канала подчеркивают, что опыт, получаемый российскими военными, позволяет всё более успешно применять специальную технику и вооружения против украинских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что артиллерия российских войск сорвала три попытки ротации ВСУ на купянском направлении.

8 апреля РИА Новости со ссылкой на собственный источник распространило информацию о том, что артиллеристы ВС России поразили позицию украинских военных около Токаревки Херсонской области. Это привело к уничтожению 14 бойцов ВСУ, а также пяти единиц автомобильной и бронированной техники противника.