Вашингтон, 8 апреля, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Блогер-миллионщик Даня Милохин жалеет, что потерял связь с Россией. Об этом он заявил в интервью ведущему Эльдару Джарахову.

Okras Даня Милохин

«Я зря потерял коннект с Россией», — сказал он.

Милохин отметил, что проигнорировал совет своего продюсера Ярослава Андреева не разрывать со страной. Блогер также пояснил, почему столкнулся с безденежьем.

«Я бросил Первый канал, записал на него дис, пел песни всякие. Люди боятся дальше работать со мной, поэтому я теперь без денег», — сообщил блогер.

При этом Милохин признался, что у него всё же остались доходы, которые появились после выступлений на праздниках в Дубае. В этом блогеру оказал помощь его друг и предприниматель Никита Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, Даня Милохин покинул Россию осенью 2022 года, отказавшись от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период», а после попал в черный список российского телевидения. Позже он исполнил гимн Украины в ходе стрима с блогером Артуром Бабичем.