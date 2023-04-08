Москва, 8 апреля, 2023, 19:16 — ИА Регнум. Новую станцию «Суворовская» Московского метрополитена могут построить в 2028 году. Она расположется на Кольцевой линии между станциями «Новослободская» и «Проспект мира». Об этом, как передают РИА Новости, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв.

Mos.ru Суворовская Станция метро

«Прогноз ввода был семь-восемь лет, о точных сроках пока говорить рано. Постараемся уложится в пять лет, может, даже и раньше», — заявил Бочкарев.

Столичные власти 24 октября 2022 года утвердили проект планировки «Суворовской». Новую станцию метро с двумя вестибюлями и выходами к улицам Делегатской, Дурова и Олимпийскому проспекту разместят вдоль Суворовской площади.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент Владимир Путин 1 марта дал старт движению по Большой кольцевой линии метро в Москве. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, в нём также приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и строители московского метрополитена. Путин отметил, что БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом. По его словам, проект реализован благодаря настойчивой работе правительства Москвы.