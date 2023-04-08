Осло, 8 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В Норвегии внутри спортивного сообщества нет единого мнения о допуске российских спортсменов до Игр в Париже-2024. Несмотря на то, что окончательного решения на этот счёт Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не принял, некоторые норвежские спортсмены уже поддаются панике. Об этом сообщает портал Sportbox.ru.

Сергей Бобылев/ТАСС Спортсменка из Норвегии Астрид Якобсен

При этом представитель скандинавской страны в МОК Астрид Якобсен не разделяют агрессивную позицию соотечественников, что вызвало гнев и раскол среди атлетов.

Норвежцы подозревают, что Якобсен лукавила на исполкоме МОК и не выразила мнение спортсменов своей страны, которые, по словам серебряного призера Игр-2020 в соревнованиях гребцов-одиночек Кьетила Борха, по-прежнему против участия россиян.

Также негодование у спортсменов вызвало то, что им не дают доступа к результатам исследования, которое Якобсен как руководитель комитета спортсменов Норвегии, инициировала среди соотечественников на предмет того, стоил ли допустить россиян в Париж-2024.

В ответ на это Борх написал открытое обращение с критикой работы представителя Норвегии в МОК, указав, что она не слышит норвежских спортсменов, «работает на два лагеря и склоняется в сторону МОК». Он попросил правление спортивного совета убрать Якобсен с должности руководителя.

«Это может закончиться бойкотом Олимпийских игр со стороны норвежцев. Это разрушит наши карьеры. Я критиковал это с самого начала», — указал гребец.

На претензии Якобсен отреагировала достаточно жёстко, что косвенно подтверждает определенные изменения позиции в отношении россиян, пишет издание.

«Если Норвегия не «хочет» меня в комитет спортсменов МОК, то это означает, что Норвегия отказывается от возможности представительства в МОК. Поэтому не мне решать, какую роль играть», ― заявила Якобсен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что решение бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований спортсменов из России и Белоруссии навредит украинскому спорту.

Глава олимпийского комитета Томас Бах уверен, что правительства стран мира не должны решать, спортсмены из каких государств вправе принимать участие в международных спортивных турнирах, иначе «спорту в том виде, как мы его знаем», придет конец.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причём только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооружёнными силами или органами нацбезопасности.

Международный олимпийский комитет намерен обсудить «нейтральность» спортсменов из России и Белоруссии с Советом Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и международными спортивными федерациями.