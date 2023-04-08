Участие России на ОИ-2024 в Париже вызвало раскол среди атлетов в Норвегии
Участие России на Олимпиаде-2024 в Париже вызвало раскол среди атлетов в Норвегии
Осло, 8 апреля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В Норвегии внутри спортивного сообщества нет единого мнения о допуске российских спортсменов до Игр в Париже-2024. Несмотря на то, что окончательного решения на этот счёт Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не принял, некоторые норвежские спортсмены уже поддаются панике. Об этом сообщает портал Sportbox.ru.
При этом представитель скандинавской страны в МОК Астрид Якобсен не разделяют агрессивную позицию соотечественников, что вызвало гнев и раскол среди атлетов.
Норвежцы подозревают, что Якобсен лукавила на исполкоме МОК и не выразила мнение спортсменов своей страны, которые, по словам серебряного призера Игр-2020 в соревнованиях гребцов-одиночек Кьетила Борха, по-прежнему против участия россиян.
Также негодование у спортсменов вызвало то, что им не дают доступа к результатам исследования, которое Якобсен как руководитель комитета спортсменов Норвегии, инициировала среди соотечественников на предмет того, стоил ли допустить россиян в Париж-2024.
В ответ на это Борх написал открытое обращение с критикой работы представителя Норвегии в МОК, указав, что она не слышит норвежских спортсменов, «работает на два лагеря и склоняется в сторону МОК». Он попросил правление спортивного совета убрать Якобсен с должности руководителя.
«Это может закончиться бойкотом Олимпийских игр со стороны норвежцев. Это разрушит наши карьеры. Я критиковал это с самого начала», — указал гребец.
На претензии Якобсен отреагировала достаточно жёстко, что косвенно подтверждает определенные изменения позиции в отношении россиян, пишет издание.
«Если Норвегия не «хочет» меня в комитет спортсменов МОК, то это означает, что Норвегия отказывается от возможности представительства в МОК. Поэтому не мне решать, какую роль играть», ― заявила Якобсен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что решение бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска до соревнований спортсменов из России и Белоруссии навредит украинскому спорту.
Глава олимпийского комитета Томас Бах уверен, что правительства стран мира не должны решать, спортсмены из каких государств вправе принимать участие в международных спортивных турнирах, иначе «спорту в том виде, как мы его знаем», придет конец.
Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причём только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооружёнными силами или органами нацбезопасности.
Международный олимпийский комитет намерен обсудить «нейтральность» спортсменов из России и Белоруссии с Советом Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и международными спортивными федерациями.