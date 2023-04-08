Варшава, 8 апреля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Завод Bumar-Łabędy в Польше начал выполнять заказы по ремонту танков Т-64 для Киева. Об этом сообщила пресс-служба Польской оружейной группы (PGZ).

Василий Иванов ИА REGNUM Танк Т-64

«Наша компания готова создать центр по ремонту бронетехники, используемой украинской армией», — процитировали в пресс-службе заявление главы завода Эдиты Шиманська.

Ранее было объявлено о заключении соглашения между польским концерном PGZ и «Укроборонпромом» о полном восстановлении украинских танков в Польше. Шиманська пообещал, что позже на заводе будут ремонтировать другие виды боевой техники для ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выставила Евросоюзу счёт на 2 миллиарда евро за оружие, поставленное Киеву. Он заявил, что рассчитывает на получение этих денег, что будет хорошим подспорьем для польского бюджета. Пока ЕС выплатил только 200 миллионов евро.