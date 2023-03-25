Моравецкий: Польша выставила ЕС счёт, рассчитывая получить €2 млрд за поставленное Украине оружие

Варшава, , 22:58 — REGNUM Варшава рассчитывает получить от Европейского союза €2 млрд за поставленное на Украину оружие, заявил 25 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

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По словам Моравецкого, Польша уже выставила ЕС счёт на €2 млрд. Он назвал этот факт очень хорошей новостью для страны и для польского бюджета.

Моравецкий подчеркнул, что эти деньги Варшава потратит на приобретение современного вооружения и военной техники.

Он отметил, что Польша пока получила от ЕС за поставленное Украине оружие всего €200 млн, и ещё €200 млн Брюссель заплатит Варшаве к Пасхе.

Напомним, что Польша в 2022 году передала Украине вооружения на €2,2 млрд. Это самолёты МиГ-29, танки Т-72 переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы. В этом году Варшава поставила Киеву 14 танков Leopard 2 германского производства.

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