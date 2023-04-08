Донецк, 8 апреля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Российская разведки воспользуется недавней утечкой документов из Пентагона, чтобы получить информацию о состоянии и намерениях ВСУ. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило издание The War Zone.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

«Документы, по-видимому, содержат широкий спектр подробностей о дислокации украинских и российских войск, производстве украинской боевой мощи, ожидаемом времени доставки западного оружия и бронетехники», — говорится в опубликованном материале.

По данным издания, слитые секретные данные позволят российской стороне получить подробное представление о планах ВСУ в ходе весеннего контрнаступления, что снизит шансы успеха украинцев.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя информацию о слитых секретных документах Пентагона, назвал утечку этих данных фотошопом и заявил, что это не что иное как «уловка российских разведслужб».

Однако позднее издание The New York Times сообщило, что в интернете появилась новая партия американских документов по Украине. В Сеть попали свыше сотни документов, часть из которых была с пометкой о секретности.