Киев, 8 апреля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Будущее Киево-Печерской лавры ещё не решено, украинские власти намерены решать вопрос о дальнейшем использовании нижней части обители, в которой находится монастырь, после выселения из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 8 апреля заявил глава Минкультуры страны Александр Ткаченко в эфире новостного марафона, который идёт по местным телеканалам.

V.lyaschenko Александр Владиславович Ткаченко

По утверждению Ткаченко, Киево-Печерская лавра принадлежит государству и является музейным объектом, к которому украинские власти хотят обеспечить «доступ всех граждан».

«После того как мы окончательно вернем в пользование государству все объекты на территории Нижней лавры, мы будем рассматривать разные предложения и проекты, каким образом наполнять содержанием территорию Нижней лавры», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из пытавшихся захватить храм УПЦ в Киевской области умер Уточняется, что человеку стало плохо, когда он напал на священника.