Вашингтон, 8 апреля, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Соединённые Штаты специально вбрасывают в информационное поле ненастоящие версии о произошедшей на «Северных потоках» диверсии, чтобы запутать ход расследования. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщило издание The New York Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM Доказательство

«Утечки данных о диверсии на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» породили больше вопросов чем ответов. Возможно, раскрывать что-то большее никому не интересно», — считает журналист Давид Эрик Соломон.

По его словам, версии о российских и датских кораблях, немецкой яхте и экипаже с поддельными болгарскими паспортами, обнаруженном возле единственной уцелевшей нити трубопровода объекте высказываются с целью запутать расследование.

Накануне российский посол в Копенгагене Владимир Барбин в интервью газете The New York Times заявил, что отказ Дании, Швеции и Германии сотрудничать с российской стороной подрывает доверие к проводимому ими расследованию диверсии на «Северных потоках».