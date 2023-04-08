Москва, 8 апреля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Космонавты на МКС провели тренировки на велоэргометре, сообщили 8 апреля в Telegram-канале Роскосмоса.

NASA МКС

Велоэргометр напоминает велосипед для рук. Тренировку на нём российские члены экипажа провели для допуска к работам в открытом космосе.

В ходе тренировки проверялись мышцы рук и состояние сердечно-сосудистой системы при нагрузках на верхний плечевой пояс.

Ранее в Роскосмосе рассказали о том, как на МКС проводят психологический эксперимент «Взаимодействие-2», когда каждый член экипажа выбирает девять коллег — как в космосе, так и на Земле. Также космонавты выбирают три собственных образа («Я-идеальное», «Я-реальное» и «Я-прошлое») и оценивают их по субъективным психологическим критериям.

На МКС опросы проводятся раз в две недели, а также до полёта и после него. Эксперимент помогает в психологическом отборе и поддержке различных международных групп, в том числе в подборе экипажей гражданской авиации.

Вернувшаяся 12 марта из полёта на МКС космонавт Анна Кикина рассказала, что её экспедиция на станцию прошла удачно. Полёт был интересным, каждый день было что-то новое, и она довольна тем, как всё прошло.