Берлин, 8 апреля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В Берлине выступили против поставок оружия Киеву и за проведение мирных переговоров по Украине. Пасхальный марш, который начался на площади в центральном районе Веддинг, собрал несколько тысяч человек.

Кадр из видео Пасхальный марш в Берлине

По данным координирующей протесты по всей стране организации Netzwerk Friedenskooperative, в акции участвуют не менее трёх тысяч человек.

Перед началом шествия с передвижной сцены выступил артист, спевший песню «Пусть всегда будет солнце» на русском, немецком языках и на идише.

«Прекратите поставку оружия Украине, это приводит лишь к эскалации и продлению конфликта», ― заявил один из выступавших спикеров, слова которого приводит РИА Новости.

Попытки проукраински настроенных активистов помешать акции успехом не увенчались. Их было слишком мало, чтобы перекричать выступающих.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 10 апреля в большинстве городов Германии пройдут пасхальные марши, участники которых будут призывать власти добиться мирных переговоров по Украине вместо поставок оружия. Будут проводить митинги, демонстрации, шествия, велосипедные туры и фестивали. Всего на сайте говорится о 122 населённых пунктах, где состоятся акции.

Жители Германии уже выступали против оказания военной помощи Украине. Акция протеста состоялась в конце февраля в городе Штутгарте. Участие в митинге приняли сотни людей.