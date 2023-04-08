Москва, 8 апреля, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом дома на востоке Москвы в одной из квартир произошёл пожар. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы Квартира после тушения пожара

Уточняется, что возгорание возникло в квартире на шестом этаже в доме на улице Вешняковской.

По данным экстренных служб, огнём были охвачены кухня, жилая комната и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 14 человек.

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«По предварительной информации, после тушения пожара обнаружено тело хозяйки квартиры 1939 года рождения», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте семья из четырёх человек, включая двоих детей, погибла в результате пожара в одноэтажном жилом доме в поселении Вороновское в Новой Москве. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. После ликвидации возгорания в ходе последующего разбора завалов спасатели нашли тела погибших — ими оказались двое взрослых и дети 2019 и 2020 годов рождения.