Москва, 8 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В России с начала года сократилось число безработных граждан. Об этом 8 апреля по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

«Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 541 тысячу человек, что на 23 тысячи меньше, чем в начале года», ― уточнила заместитель председателя правительства.

При этом она подчеркнула, что количество вакансий на сегодняшний день превышает 1,5 миллиона.

По её словам, сократилась и численность работников в простое. Сейчас этот показатель составляет 32 тысячи человек, это на 51 тысячу меньше, чем в начале года. Число работающих неполное время снизилось на 37 тысяч и составило 39 тысяч человек, указали в секретариате Голиковой.

Как добавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в стране продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. По программе субсидирования найма уже трудоустроено около девяти тысяч человек, еще свыше 16 тысяч человек приступили к обучению в рамках нацпроекта «Демография».

«Первые 382 человека уже завершили обучение, из них 164 уже работают», ― уточнил глава Минтруда.

Как сообщало ИА REGNUM, министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что в период до 2030 года в России количество рабочей силы существенно не изменится. По его словам, в ближайшие шесть-восемь лет не планируется глобального вхождения в рабочую силу подрастающего поколения.

По данным Росстата, в январе 2023 года уровень безработицы в России снизился до 3,6%. Это рекордно низкий показатель. Численность безработных за месяц снизилась с 2,775 миллиона человек до 2,734 миллиона человек. Месяцем ранее, в декабре 2022 года, уровень безработицы составлял 3,7%.