Грозный, 8 апреля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ, о котором много говорится в последнее время, окажется на руку российским военным. Такое мнение 8 апреля высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих», — написал он в своём сообщении.

Глава Чечни отметил, что российские позиции на линии фронта являются выгодными и укрепленными, а тактика военных действий российскими войсками отшлифована, в то время как приёмы и манёвры противника угадываемы.

«Наоборот, контрнаступление украинских сатанистов и натовских наёмников нам будет на руку по всем пунктам», — уточнил Кадыров, добавив, что также при этом, по его мнению, удастся захватить трофеи, образцы иностранной техники и большое количество пленных.

Также он назвал существующую в России на данный момент обстановку отличной, так как наблюдается консолидация общества, которой ранее не было, чем не может похвастаться ни одна страна, а позицию российского президента Владимира Путина поддерживает рекордное количество граждан.

«Везде одни плюсы. Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», — заключил Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в субботу американский телеканал Fox News сообщил, что предстоящее контрнаступление Вооружённых сил Украины ознаменуется самой масштабной мобилизацией. Она превысит осеннюю более чем в два раза.