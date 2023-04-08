Москва, 8 апреля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Россиянам, использующим электросамокаты, напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать для того, чтобы это средство передвижения не стало опасным для жизни. Об этом 8 апреля сообщили в МЧС.

Валерий Шарифулин/ТАСС Электросамокаты

Так, в частности, не рекомендуется ездить на электросамокатах в дождливую погоду.

«Запрещено нарушать режим зарядки, предусмотренный производителем, разбирать и модернизировать самокат самостоятельно», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Помимо этого запрещается самостоятельно передвигаться на самокатах детям младше 14 лет, а также ездить вместе с пассажирами. Кроме того, при совместных поездках с детьми обязательно наличие детского сиденья или подножки.

Также в МЧС напомнили о необходимости надевать защитный шлем во время поездок на электросамокатах и следить за исправностью техники, чтобы избежать короткого замыкания.

По данным ведомства, в 2022 году зафиксировано почти два десятка случаев возгорания самокатов из-за нарушения правил эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в России вступило в силу постановление правительства, которым внесены изменения в ПДД, касающиеся использования электросамокатов и другой аналогичной техники. Так, гироскутеры, электросамокаты, сегвеи, электроскейтборды, моноколеса и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности.

В частности, передвигаться на них можно со скоростью, не превышающей 25 километров в час. При этом если масса электротранспорта не более 35 килограммов, то разрешено использовать велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары.