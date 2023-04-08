Магас, 8 апреля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Задержание ещё одного подозреваемого в нападении на пост ДПС в Ингушетии подтвердило управление ФСБ России по республике. Об этом 8 апреля сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Как указали в оперативном штабе, ранее в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции удалось задержать жителя села Кантышево в республике Михаила Мошхоева 1998 года рождения.

«По имеющимся данным, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время в отношении Мошхоева проводятся необходимые процессуальные действия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевик, причастный к нападению на пост ГАИ и к перестрелке с силовиками, был задержан сотрудниками ФСБ и Центра противодействия экстремизму в Ингушетии. Его удалось задержать при попытке покинуть республику.

Также ранее в субботу в Сунженском районе Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обнаружили схроны с боеприпасами, принадлежавшие ранее задержанному главарю бандгруппы. В связи с высокой взрывоопасностью все обнаруженные боеприпасы и взрывчатку уничтожили на месте.