Москва, 8 апреля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Саморегулирование не работает. Цифровые гиганты нуждаются в дополнительном законодательном регулировании. С такой инициативой в беседе с ИА REGNUM выступил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев (фракция «Справедливая Россия — За Правду»).

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Он рассказал, что на самых известных музыкальных площадках рунета свободно выставлены треки, прославляющие украинских националистов и ВСУ, призывающие к победе над «москалями», и сравнил эту ситуацию со временами Великой Отечественной войны.

«Все равно что во время Великой Отечественной войны из репродукторов на площадях советских городов и из динамиков радиоприемников неслись бы марши фашистской Германии и речи Гитлера. Это сегодня выглядит именно так и даже еще хуже», — пояснил он.

По мнению Гусева, «Яндекс. Музыка», музыкальные разделы ВКонтакте и Одноклассников стали «кладезем антироссийской и украинской пропаганды». По его словам, помимо музыкальных треков на этих интернет-площадках можно слушать антироссийские подкасты, произведения «беглых иноагентов».

«По моей просьбе крупнейшие российские маркетплейсы убрали товары с запрещенной ЛГБТ-символикой и антироссийские книги иноагентов, ну или хотя бы начали маркировать их. Затем, снова после моей публичной просьбы, сняли с продажи товары украинских олигархов, спонсирующих ВСУ. Маркетплейсы сделали это добровольно. Все понимают, в какое время мы живем и за что воюют сотни тысяч наших сограждан», — добавил Дмитрий Гусев.

Чиновник сообщил, что готовит ещё несколько депутатских запросов, в том числе в контролирующие органы.

Кроме того, депутат поддержал позицию главы рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей сети Интернет Александра Малькевича.

«Не нужно говорить, что надо «Яндексу» самому разобраться, найти виновного и его как-то наказать. Они депремируют виновного, что ли? Должна быть системная работа по массовому отслеживанию и удалению, в том числе и подкастов прозападных СМИ, иноагентов и подобной «культуры», — призвал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Александр Малькевич заявил, что размещение на платформе «Яндекс. Музыка» песен украинских артистов в поддержку ВСУ — скандал, который надо решать законодательным способом. По его словам, следственные органы могут усмотреть в этой ситуации признаки статьи 280.3 УК РФ по дискредитации российских вооружённых сил. Он подчеркнул, что на «Яндекс» должны воздействовать законы, лютые штрафы, а люди, которые допустили размещение этого, должны увольняться с работы, платить свои штрафы, возможно, привлекаться к административной или уголовной ответственности.