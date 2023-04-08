Москва, 8 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. За первые два месяца 2023 года дефицит российского бюджета достиг значительных показателей, однако уже в марте ситуация стабилизировалась. Об этом 8 апреля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Так, если в январе и феврале дефицит фиксировался на уровне 1,65 триллиона и 933 миллиарда рублей соответственно, что является крупным значением (в законе прописан ориентир дефицита бюджета в размере 2,925 триллиона рублей по итогам года), то в марте был зафиксирован небольшой профицит бюджета ― 183 миллиарда. Он сократил накопленный за первый квартал дефицит до 2,4 триллиона рублей.

При более детальном анализе доходы бюджета в период с января по март 2023 года сократились на 21%, до 5,677 триллиона рублей. Нефтегазовая отрасль принесла всего на 3,5% меньше, чем в прошлом году, — 4,042 триллиона. НДС сохранил уровень, его поступило столько же, сколько и в 2022 году, ― 2,693 триллиона рублей.

Как отметили в Минфине, пополнить бюджет страны в краткосрочной перспективе планируется за счёт продажи энергоресурсов. Также стабилизации доходов и уменьшению расходов могут способствовать поступления в виде разового налогового сбора от крупного бизнеса в размере 300 миллиардов рублей, ослабление рубля, а также дополнительные средства из Фонда национального благосостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета России в январе–марте составил 2,4 триллиона рублей Объём расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8077 миллиардов рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.

При этом в ведомстве добавили, что объём доходов федерального бюджета в январе–марте 2023 года составил 5677 миллиардов рублей, что на 21% ниже объёма поступлений доходов в январе–марте 2022 года. При этом нефтегазовые доходы российского бюджета за первый квартал 2023 года составили 1,6 триллиона рублей, что на 45% меньше, чем за тот же период прошлого года.