Минфин России предварительно оценил дефицит бюджета в январе–марте в 2,4 триллиона рублей

Москва, , 16:20 — REGNUM Минфин предварительно оценил дефицит бюджета России в январе–марте в 2,4 триллиона рублей. Об этом говорится в материалах на сайте министерства.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объем расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8077 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%», — говорится в документе.

При этом в ведомстве добавили, что объем доходов федерального бюджета в январе–марте 2023 года составил 5677 миллиардов рублей, что на 21% ниже объема поступлений доходов в январе–марте 2022 года. Ненефтегазовые доходы составили 4042 миллиардов рублей, снизившись на 4%.

В Минфине отмечают, что динамика поступления ненефтегазовых доходов и финансирования расходов говорят о постепенной нормализации исполнения федерального бюджета в течение первого квартала 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минфине 7 апреля заявили, что нефтегазовые доходы российского бюджета за первый квартал 2023 года составили 1,6 триллиона рублей, что она 45% меньше, чем за тот же период прошлого года. Причинами сокращения объёма доходов называются снижение на мировом рынке цен на нефть марки Urals, а также сокращение объёмов экспорта природного газа.