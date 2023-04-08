Пекин, 8 апреля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Ситуация в плане обеспечения всеобщей безопасности в Европейском союзе стала ещё более сомнительной после вхождения Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) и возможного вступления в него Швеции. Об этом 8 апреля сообщила газета Global Times со ссылкой на мнение китайских экспертов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Финляндия в НАТО

В публикации отмечается, что официальное вступление Финляндии в состав альянса свидетельствует об историческом изменении её традиционно нейтральной политики.

«Как считают эксперты КНР, Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии [Запада] с Россией, что может стать для Москвы стимулом к наращиванию ядерного потенциала. Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной», — говорится в материале.

Также указывается, что для небольших стран, каковой является Финляндия, наиболее разумной политикой ввиду напряжённости отношений между Россией и НАТО является сохранение нейтралитета.

«Это [вступление в альянс], несомненно, усилит для Хельсинки риски в области безопасности, вместо того чтобы их уменьшить», — добавляется в статье.

4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в штаб-квартире НАТО передал главе Госдепа США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к альянсу. В штаб-квартире альянса был поднят ещё один флаг — финский.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что вступление Финляндии в НАТО означает, что граница между ней и Россией будет укрепляться с обеих сторон. Также это создаёт гипотетическую возможность, что финны разрешат США разместить у себя ядерное оружие.