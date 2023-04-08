Нижний Новгород, 8 апреля, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Экс-руководитель австрийской компании Magna Steyr и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф хотел бы продолжить производить автомобили в России при поддержке российских властей. Об этом 7 апреля сообщил германский журнал Spiegel.

zeevveez Эмблема Volkswagen

По данным журнала, австрийский предприниматель в январе направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором представил инвестиционный проект для «спасения российского автопрома» стоимостью 60 миллиардов рублей.

Согласно этому проекту, на внутреннем российском рынке планируется производить совместно с ГАЗ по меньшей мере около 270 тысяч автомобилей легендарной марки «Волга» в год. Эти автомобили должны выпускаться на двух предприятиях, в том числе на заводе Volkswagen, расположенном в Калуге.

Как подчеркнул журнал, Вольф является одним из самых влиятельных представителей европейской автомобильной промышленности.

Как сообщалось ранее, компания Volkswagen в ближайшее время объявит о продаже российского завода в Калуге. Об этом 15 марта заявил глава концерна Оливер Блюме.