Магас, 8 апреля, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Боевик, причастный к нападению на пост ГАИ и к перестрелке с силовиками задержан сотрудниками ФСБ и Центра противодействия экстремизму в Ингушетии. Об этом 8 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Уточняется, что предполагаемый участник нападения на пост ДПС и правоохранителей Михаил Мошхоев пытался покинуть республику, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Благодаря профессионализму сотрудников боевика удалось взять живым. В настоящее время идёт допрос подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщает, что в Сунженском районе Ингушетии сотрудники правоохранительных органов обнаружили схроны с боеприпасами, принадлежавшие ранее задержанному главарю бандгруппы. В связи с высокой взрывоопасностью все обнаруженные боеприпасы и взрывчатку уничтожили на месте.