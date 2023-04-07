Вашингтон, 8 апреля, 2023, 02:26 — ИА Регнум. Информацию о новой утечке в Сеть секретных документов США об Украине, Китае и Ближнем Востоке изучает Пентагон. Утверждение о публикации в открытом доступе секретных документов сделало 7 апреля издание New York Times.

Секретные материалы

«Документы, похоже, касаются секретов американской нацбезопасности об Украине, Ближнем Востоке и Китае», — уточняет издание.

Отмечается, что новая порция документов была выложена в социальные сети, в том числе в Twitter. Аналитики утверждают, что всего в Сеть могли попасть более 100 документов, на части из них стоит пометка, что их содержание не предназначено для представителей других стран.

Эксперты отмечают, что масштаб утечки и характер документов, оказавшихся в широком доступе, могут привести к серьёзному ущербу для властей.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на вопрос журналистов об утечке документов подтвердила, что в оборонном ведомстве осведомлены об информации касательно публикаций в соцсетях и разбираются в данной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон начал расследование по факту утечки секретных военных документов, опубликованных в Twitter и Telegram, о засекреченных планах США и НАТО по Украине.