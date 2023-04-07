Киев, 8 апреля, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не поборол коррупцию, поэтому страна нуждается в президенте, который сможет это сделать. Об этом заявил 7 апреля бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на её YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По мнению Арестовича, Украине не нужен ни союз с США, ни союз с Польшей. »… Нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет. Надо, чтобы не воровал и не поощрял воровство. К сожалению, до сих пор нам не везло. Зеленский до конца не поборол коррупцию», — сказал Арестович.

Он отметил, что борьбе с коррупцией не способствует крайне неудачный кадровый набор.

Как сообщалось ранее, Агентство международного развития США получило свыше 170 сигналов о потенциальной коррупции при освоении помощи киевскому режиму.