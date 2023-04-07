Москва, 7 апреля, 2023, 22:25 — ИА Регнум. Проект закона об ограничении оборота вейпов в России внесен в Государственную думу депутатами во главе со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным, соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Инициатива предусматривает запрет на продажу указанной продукции на ярмарках, выставках, методом развозной и разносной торговли, а также дистанционным способом и продажу через автоматы. В проекте сказано, что закон призван пресечь возможность заказать и собрать из составных компонентов устройство для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП).

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выступает за более жесткое законодательство в отношении вейпов.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство рассмотрит вопрос о запрете вейпов в стране. Так он ответил на соответствующую инициативу Вячеслава Володина, который сослался на частые обращения учителей в школах.