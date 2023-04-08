Походная песня украинских националистов, рэп во славу ВСУ и подкасты с осуждением спецоперации — всё это легко можно обнаружить на популярном в России музыкальном стриминговом ресурсе, принадлежащем «Яндексу». ИА REGNUM обратилось в Госдуму и Общественную палату РФ с вопросом: допустимо ли присутствие такого контента в публичном пространстве во время СВО.

Михаил Захаров, Александр Тищенко, , 10:23 — REGNUM Популярная в России музыкальная платформа «Яндекс. Музыка» содержит песни, так или иначе восхваляющие Вооружённые силы Украины. ИА REGNUM обнаружило больше десятка таких песен — как правило, все они принадлежат украинским исполнителям: это Дмитро Кальченко, MSensual, Aisi, Lil Brokol и другие.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство из них вышло уже после начала специальной военной операции, но достаточно давно, ещё в 2022 году, и до сих пор присутствует на стриминговой платформе.

Например, на платформе есть песня «Червона калина», которую исполняет певец Shakhov: на обложке сингла — изображение женщины в вышиванке и с украинскими флагами.

«Червона калина» (первоначально гимн Украинских сечевых стрельцов — подразделения в составе австро-венгерской армии, воевавшего против России во время Первой мировой) считается неофициальным гимном украинских националистических формирований, а после начала спецоперации на Украине Киев начал использовать её в своей пропаганде.

В сегменте подкастов на «Яндекс. Музыке» в свободном доступе находятся подкасты The Big Beard Theory, «Чёрная лампа» и «Відверто про IT-кар'єризм» — все они либо осуждают спецоперацию на Украине, либо оправдывают действия ВСУ, либо содержат ссылки на донаты украинским военным.

При этом песню жительниц Донбасса Натальи Качуры и Маргариты Лисовиной под названием «Донбасс за нами» «Яндекс. Музыка» удалила: это произошло ещё в феврале 2023 года. А вот исполнители с Украины, осудившие спецоперацию РФ, ещё присутствуют на платформе. Например, альбомы Андрея Данилко (сценический псевдоним — Верка Сердючка), которая на одном из недавних концертов желала смерти российскому президенту Владимиру Путину, остаются на платформе.

«Это происходит на всех платформах, мы нашли подобные песни «ВКонтакте», это есть на «Одноклассниках», «Яндекс. Музыке». Везде эта музыка есть. Более того, у нас в онлайн-кинотеатрах крутятся фильмы не только с участием Зеленского, но и принадлежащей ему компании, которой идут авторские отчисления», — констатировал в комментарии ИА REGNUM депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев. Он подчеркнул:

«Это всё говорит о том, что у нас отрасль цифрового контента, как кино, так и музыки, требует особого сейчас регулирования».

Депутат напомнил о том, что ранее меры реагирования позволяли решать отдельные проблемы — по сути, в ручном режиме. Так, Гусев отметил, что лично обращался к руководству ведущих российских маркетплейсов «по поводу того, чтобы убрать украинские товары из продажи — и они убрали». В частности, депутат ранее сообщал но своей странице «ВКонтакте» по итогам встречи с бизнесменами: представители «Яндекс. Маркета», Ozon, «Сбер. Маркета», «Авито» и Wildberries прекратили торговлю «товарами украинских олигархов».

Аналогичным образом депутат обращался к представителям российских торговых интернет-площадок по поводу продажи товаров с ЛГБТ-символикой. «Они убрали», — отмечает Гусев.

«Но, — подчеркивает собеседник, — невозможно же постоянно сидеть и следить за тем, какими путями, как у нас работают крупные цифровые платформы. Жизнь показала, что это требует особого регулирования. Вот этим мы будем заниматься в Госдуме, начнем на следующей неделе».

«Будем не только «беспокоить» депутатов»

Журналист, глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич, в ответ на вопрос ИА REGNUM об украинском пропагандистском контенте на «Яндекс. Музыке» сообщил о планах задать соответствующий вопрос контролирующим органам.

«Я не знал о том, что на «Яндекс. Музыке» можно послушать, например, песню «Я иду в ВСУ». Честно говоря, это просто запредельный скандал. И на фоне того, что «Википедия» оштрафована за неудаление текста запрещённой песни российской группы, наличие откровенно проукраинского контента в сегменте подкастов «Яндекса», наличие таких вот не просто антироссийских, а враждебных песен на «Яндекс. Музыке» — это, конечно, ни в какие ворота не лезет», — сказал Малькевич.

Скриншот с платформы «Яндекс музыка»

Следственные органы могут усмотреть в этой ситуации признаки статьи 280.3 УК РФ по дискредитации российских вооружённых сил, сказал глава группы федеральной Общественной палаты по защите прав пользователей интернета.

«Какой механизм воздействия? Хотелось бы этот вопрос задать контролирующим органам, — отметил Малькевич. — То, что депутатский запрос должен быть, — это совершенно очевидно.

И Общественная палата будет не только «беспокоить» депутатов, но и Следственный комитет.

Потому что, вообще, дискредитация армии и СВО — это статья, которую наверняка можно было бы применить. Но мы наталкиваемся на проблемы, связанные с тем, что у нас недостаточно развита законодательная защита по темам, связанным с СВО, — как это ни парадоксально».

Малькевич посетовал на то, что в России многие механизмы списывают на гражданское общество, которое «должно побуждать отменить концерты, спектакли каких-то артистов», дискредитирующих армию или делающих пропагандистские заявления в пользу киевского режима. Однако почему общество должно воздействовать на «Яндекс», задался он вопросом.

На «Яндекс» должны воздействовать законы, лютые штрафы, а люди, которые допустили размещение этого, должны увольняться с работы, платить свои штрафы, возможно, привлекаться к административной или уголовной ответственности, подчеркнул Малькевич.

«И не нужно говорить, что надо «Яндексу» самому разобраться, найти виновного и его как-то наказать. Они депремируют виновного, что ли? — заметил собеседник. — Должна быть системная работа по массовому отслеживанию и удалению, в том числе и подкастов прозападных СМИ, иноагентов и подобной «культуры». Это действительно большая работа. Абсолютно убеждён, что это часть информационно-психологической войны против нас».