В Общественной палате отреагировали на вопрос ИА REGNUM о проукраинской пропаганде в «Яндекс. Музыке»

Москва, , 12:18 — REGNUM Размещение на стриминговой музыкальной платформе «Яндекс. Музыка» песен украинских артистов в поддержку ВСУ — скандал, который надо решать законодательным способом. Так на вопрос ИА REGNUM ответил глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет Александр Малькевич.

Скриншот с платформы «Яндекс музыка»

«Я не знал о том, что на «Яндекс. Музыке» можно послушать песню. «Я иду в ВСУ» («Я йду в ЗСУ»). Честно говоря, это просто запредельный скандал. И на фоне того, что «Википедия» оштрафована за неудаление текста запрещённой песни российской группы, наличие откровенно проукраинского контента в сегменте подкастов «Яндекса», наличие таких вот не просто антироссийских, а враждебных песен на «Яндекс. Музыке» — это, конечно, ни в какие ворота не лезет», — сказал Малькевич.

Скриншот с платформы «Яндекс музыка»

Следственные органы могут усмотреть в этой ситуации признаки статьи 280.3 УК РФ по дискредитации российских вооружённых сил, сказал глава группы федеральной Общественной палаты по защите прав пользователей интернета.

«Какой механизм воздействия? Хотелось бы этот вопрос задать контролирующим органам, — добавил Малькевич. — То, что депутатский запрос должен быть, — это совершенно очевидно. И Общественная палата будет не только «беспокоить» депутатов, но и Следственный комитет, чтобы мы разобрались, потому что, вообще, дискредитация армии и СВО — это статья, которую наверняка можно было бы применить. Но мы наталкиваемся на проблемы, связанные с тем, что у нас недостаточно развита законодательная защита по темам, связанным с СВО, — как это ни парадоксально».

Скриншот с платформы «Яндекс музыка»

Малькевич посетовал на то, что в России многие механизмы списывают на гражданское общество, которое «должно побуждать отменить концерты, спектакли каких-то артистов», дискредитирующих армию или делающих пропагандистские заявления в пользу киевского режима. Однако почему общество должно воздействовать на «Яндекс», задался он вопросом.

Эксперт подчеркнул, что на «Яндекс» должны воздействовать законы, лютые штрафы, а люди, которые допустили размещение этого, должны увольняться с работы, платить свои штрафы, возможно, привлекаться к административной или уголовной ответственности.

«И не нужно говорить, что надо «Яндексу» самому разобраться, найти виновного и его как-то наказать. Они депремируют виновного, что ли? Должна быть системная работа по массовому отслеживанию и удалению, в том числе и подкастов прозападных СМИ, иноагентов и подобной «культуры». Это действительно большая работа. Абсолютно убеждён, что это часть информационно-психологической войны против нас», — добавил Малькевич.

Ранее в музыкальном стриминговом сервисе «Яндекс. Музыка» заметили песни, восхваляющие Вооружённые силы Украины. Так, ИА REGNUM обнаружило больше десятка таких композиций — как правило, все они принадлежат украинским исполнителям. Большинство из них вышло ещё в 2022 году, уже после начала СВО — и до сих пор присутствует на стриминговой платформе.