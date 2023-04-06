Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистских песен

Москва, , 11:43 — REGNUM Суд в Москве оштрафовал владельца «Википедии», компанию Wikimedia Foundation, на 800 тыс. рублей за неисполнение предыдущего решения суда об удалении материала о запрещённой песне.

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«Признать Wikimedia Foundation виновной по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей», — озвучил решение судья Тимур Вахрамеев.

Вторая часть статьи 13.41 КоАП предусматривает наказание в случае неудаления владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ.

Согласно материалам суда, речь идёт о композиции группы «Психея».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 апреля, отвечая на вопрос журналиста о возможном закрытии в России доступа к «Википедии», заявил о необходимости создания аналогичного ресурса, на котором будет содержаться проверенная и объективная информация.